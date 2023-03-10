日股重挫 法人：連漲5天後賣壓出籠

（法新社東京10日電） 日本東京股市今天收盤挫跌逾1%，結束連續5個交易日的漲勢。日本法人指出，由於日股已連漲多日，引發投資人開始拋售股票。

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日本央行日本銀行（Bank of Japan）總裁黑田東彥今天主持任內最後一場政策會議，日銀維持一貫的貨幣寬鬆政策。日本國會已通過人事案，由71歲經濟學者植田和男接任日銀總裁，預計他將於4月9日上任。

日經225指數今天終場下挫479.18點或1.67%，收在28143.97點；東證股價指數挫跌39.51點或1.91%，收在2031.58點。

岩井日星證券公司（Iwai Cosmo Securities）指出，「美國股市3大指數昨天大跌，因投資人對美國銀行管理產生疑慮」，此外美國也將在今天稍晚公布2月就業數據。

至於日股，岩井日星證券公司表示，先前連續5個交易日走揚，引發獲利了結賣壓。

日股今天開盤前不久公布的官方數據顯示，日本1月家庭支出較去年同期減少0.3%，是連續3個月下滑。這個數字比彭博（Bloomberg）調查經濟學家意見所得出的預期萎縮0.1%要糟糕。

不過，由於日本政府推出新的振興措施，1月的家庭支出比去年12月增加2.7%。

彙率方面，今天1美元可兌換136.66日圓，昨天則是136.15日圓。

© 2023 AFP