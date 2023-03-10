美銀行危機衝擊 亞股又收黑

（法新社香港10日電） 亞股今天隨美股重挫，再次收黑。華爾街銀行股因矽谷銀行（SVB）陷入危機引發市場對整個類股的憂慮，而致慘跌。

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在交易商緊張等候今天稍後美國公布就業數據的情況下，股市出現賣超，許多人擔心此一數據若與預期不符，恐迫使聯邦準備理事會採取幅度超出先前預期的升息措施。

此外，美國銀行業昨天一片混亂，專為科技新創商提供融資服務的矽谷銀行母公司矽銀金融集團（SVB Financial Group）在存款不斷萎縮下，宣布增資和賤賣債券，以籌措急需的資金。

這個集團透露賣債虧損18億美元，導致在紐約的股價暴跌60%。彭博（Bloomberg News）引述熟知內情人士的話報導，矽谷銀行執行長貝克（Greg Becker）為避免擠兌，透過電話會議請求客戶保持冷靜。 亞股因此急挫，銀行股首當其衝。滙豐銀行（HSBC）香港股價大跌約3%，澳洲國民銀行（National Australia Bank）雪梨股價跌幅相同，三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group）東京股價狂跌6%以上。 在此壓力下，香港恆生指數狂挫605.82點或3.04%，今年以來的漲幅蒸發，以19319.92點作收。上海綜合指數滑落46.02點或1.40%，收在3230.08點。東京日經指數大跌479.18點或1.67%，收28143.97點。 新加坡、首爾和台北的跌幅都超過1%，他如雅加達、曼谷、馬尼拉和威靈頓也都收黑。 市場擔心，萬一美國今天稍後公布的就業數據高於預期，亞股還會經歷重挫，因為聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）警告過，若是經濟持續過熱，美國官員準備再次升息。

© 2023 AFP