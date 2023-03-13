滙豐銀行出手 1英鎊收購矽谷銀行英國分行

（法新社倫敦13日電） 英國政府和滙豐銀行（HSBC）今天宣布，上周宣告破產的美國矽谷銀行英國分行（SVB UK）已在一項紓困交易中，以象徵性1英鎊（約新台幣37元）價格出售給滙豐銀行。

廣告 繼續瀏覽後續

滙豐是在英格蘭銀行（Bank of England）和英國財政部監督下完成這筆交易。矽谷銀行10日倒閉，在英國引發科技和生命科學業界客戶的恐慌。

財政部在周末緊急會談後發布聲明說：「矽谷銀行（英國分行）已於今天出售給滙豐銀行。」

「英格蘭銀行與財政部協商後，利用2009年銀行法授予的權力，促成這項交易。」

英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）強調，收購案並未動用政府資金，同時所有客戶存款都獲得保障。

韓特說：「我很高興可以在這麼短時間內做成決定。」

主要業務集中在亞洲地區的滙豐銀行表示，SVB UK擁有約55億英鎊的貸款和約67億英鎊的存款。

滙豐集團執行長祈耀年（Noel Quinn）指出：「本次收購對我們在英國的業務具有極高戰略價值。收購案不僅可強化我們的企金業務，也增強我們為創新和快速發展公司提供服務的能力，包括在英國和國際上的科技和生命科學業界。」（譯者：施施/核稿：陳政一）

© 2023 AFP