（法新社香港14日電） 亞洲股市今天全面收跌，銀行股首當其衝，因美國兩家地區性銀行倒閉後，市場憂心危機可能在銀行業蔓延。

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矽谷銀行（Silicon Valley Bank）10日以迅雷不及掩耳的速度倒閉，幾天後對加密貨幣友好的商業銀行Signature Bank也倒閉，迫使美國當局立即承諾支持其他放款機構和存款人。

美國聯邦準備理事會（Fed）、財政部和聯邦存款保險公司（FDIC）祭出的措施為投資人提供一些保證，但由於擔心發生擠兌，好幾家美國的銀行股價受重創。

儘管美國總統拜登保證美國的銀行體系穩健，歐洲領導人也同樣試圖安撫投資人，銀行股仍慘跌。

主要服務科技業創投融資的矽谷銀行倒閉，很大程度上是聯準會為了抑制通膨而大幅升息的結果。

一些評論員和主要銀行表示，聯準會可能需要暫停緊縮政策，為金融市場提供一定程度的穩定性，部分甚至暗示聯準會可能會降息。

百達資產管理（Pictet Asset Management）策略師薩伊（Arun Sai）說：「矽谷銀行的倒閉將迫使央行放緩升息步伐。央行現在必須考慮任何進一步升息對金融體系穩定性的影響。」

亞股今天一片慘綠，東京、香港、首爾、曼谷、馬尼拉和雅加達股市跌幅超過2%，而雪梨和台北股市挫跌逾1%。上海、新加坡和威靈頓股市也都收跌。

© 2023 AFP