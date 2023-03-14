矽谷銀行倒閉 分析師預期Fed可能暫停升息

（法新社華盛頓13日電） 美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）上周倒閉引發軒然大波，可能讓聯邦準備理事會（Fed）目前的升息循環比許多分析師預期的更早結束。

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交易員和分析師先前預期聯準會將加速升息腳步對抗通貨膨脹，如今卻抱持保留態度。有些人認為，由於銀行業面臨麻煩，聯準會下周將維持利率不變。

上周矽谷銀行和紐約Signature Bank銀行倒閉，是2008年金融危機以來最大的銀行界倒閉事件。

聯邦公開市場委員會（FOMC）得設法在不讓金融類股惡化的情況下，對付高於目標的通膨和過熱的經濟數據。矽谷銀行倒閉，讓聯邦公開市場委員處境更形困難。

投資銀行高盛（Goldman Sachs）和富國銀行（Wells Fargo）現在預測，聯準會將在22日結束升息循環；摩根大通集團（JPMorgan Chase）和英國經濟研究機構牛津經濟公司（Oxford Economics）則認為，聯邦公開市場委員會將表決通過升息一碼。

富國銀行的經濟學家表示：「快速緊縮的金融環境加上情勢的不確定性，讓我們傾向認為，聯邦公開市場委員會將在即將來臨的3月22日會議中暫停升息動作。」

諸如摩根大通的法羅利（Michael Feroli）等傾向認為下周會升息一碼者則表示，聯準會應能應付金融市場的不確定性，以及高於目標的通膨。

他對投資人表示：「如果他們真的動用對的工具來解決金融擴散風險（時間能證明），就也能動用對的工具來持續對付通膨風險，也就是更高的利率。」

© 2023 AFP