（法新社香港15日電） 隨着美國兩家區域銀行相繼倒閉引發的擴散疑慮獲得緩解，投資人把目光重新放在美國聯邦準備理事會（Fed）下周決策會議的利率決策，亞洲股市今天普遍反彈收高。

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銀行股受美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank兩家銀行周末倒閉拖累在前兩個交易日重挫後，今天反彈走高。

在美國當局迅速反應，保證所有儲戶可以取回存款，以及其他銀行也將獲得協助後，投資人的疑慮獲得緩解。

隨着對美國銀行類股的憂慮滑降，投資人現在得以把目光轉回到通膨和美國Fed利率政策。

在升息急行軍被說成是釀成矽谷銀行危機的原因之一後，Fed已面臨壓力；外界希望Fed不要再大幅升息， 以免對銀行造成更多負擔。

市場上周原本預測3月22日Fed決策會議將升息2碼，現在市場預期Fed升息幅度將減至1碼。日本野村（Nomura）甚至預測不升反降。

昨天的最新數據顯示，美國2月消費者物價指數（CPI）增幅6%，雖持續減緩也符合市場預測，但距離Fed通膨目標仍然遙遠。

安達（OANDA）市場分析師莫雅（Edward Moya）說：「顯然，從過去一周市場動蕩來看，對3月22日（聯準會）會議期待滿天飛也不奇怪；不過，野村針對周末事件所提出的預測可能有點過了頭。許多銀行已放棄預測升息，轉而預測聯準會將暫停升息。」

日股基準日經指數今天近乎持平收在27229.48點。港股恆生指數收盤勁揚1.5%，來到19539.87點。上海綜合股價指數收漲0.6%，來到3263.21點。

至於其他亞股，新加坡、首爾、曼谷和馬尼拉股市收盤漲逾1%，雪梨、威靈頓、台北股市也都收漲，雅加達股市則微幅收跌。

© 2023 AFP