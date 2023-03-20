瑞銀收購瑞信未能安撫投資人 亞股全面收跌

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（法新社香港20日電） 瑞士銀行集團（UBS）出手收購瑞士信貸銀行（Credit Suisse），以及央行誓言對陷入困境的銀行提供流動性的消息，未能安撫投資人對金融業的憂慮，亞洲股市今天全面挫跌。