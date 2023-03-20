Fed聯手多國央行 提升美元流動性

（法新社華盛頓19日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）與另外5家央行今天宣布一項協調行動來增強銀行美元流動性供應，盼能鎮定席捲全球銀行業的憂慮情緒。

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聯準會與加拿大、英國、日本、歐洲聯盟和瑞士的央行將於明天發起這項特殊行動。

此前，在瑞士政府居中斡旋下，瑞士銀行（UBS）同意以30億瑞士法郎（32億3000萬美元）收購陷入危機的瑞士信貸（Credit Suisse），避免金融危機繼續擴散。

各國央行將加強所謂的貨幣互換操作，讓非美國央行有更大管道來取得美元。

他們在聯合聲明中表示：「為了提高貨幣互換以提供美元融資的有效性，目前提供美元操作的央行已同意將7天期的操作頻率從每周增加到每天。」

聲明還說：「這些央行間的貨幣互換網絡是一套可用的常設措施，是緩解全球融資市場壓力的重要流動性支持，有助於減輕這種壓力對家庭和企業信貸供應的影響。」

市場近來惴惴不安原因有二，一是美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉，二是憂心以升息作為對抗通膨的手段，恐導致流動性不足。

聯準會早於2020年即提供且隨後擴大貨幣互換機制，以因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行引發的全球美元荒局面。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

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