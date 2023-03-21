（法新社香港21日電） 隨着爆發另一波金融危機的疑慮緩解、銀行股受到鼓舞帶動下，亞洲股市今天自前一個交易日的跌勢中反彈。市場焦點轉向美國聯邦準備理事會（Fed）明天召開的利率決策會議。

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美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和Signature Bank相繼倒閉，引發投資人不安，而在領先經濟體當局誓言保障存款戶和援助陷入困境的銀行後，過去11天來市場恐慌氣氛似乎已消退。

然而，瑞士銀行集團（UBS AG）以32.5億美元併購瑞士信貸銀行（Credit Suisse）之舉，助長外界憂心誰會是下一個倒下的銀行任人宰割。分析師警告，現在說危機已解除還言之過早。

在聯準會和其他央行誓言馳援，以及瑞信風波暫時平息下，華爾街三大指數昨天全面收高，其中道瓊指數漲幅逾1%。

這波銀行危機爆發前，市場原本預估聯準會利率可能上調至6%，現在轉而預估在4%左右。

目前美國主要利率處於4.5%至4.75%，市場預估聯準會22日決策會議可能按兵不動，或升息1碼。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「鑒於美國區域銀行的不確定性，聯準會這次很可能以穩定優先，然後才是通膨。」

殷尼斯還說：「在首季油價挫跌下，這次會議對通膨問題相對沒那麼急迫。」

雅迪尼研究公司（Yardeni Research Inc.）總裁兼投資長雅迪尼（Edward Yardeni）表示：「依我們所見，已沒必要再升息。」

日本股市今天適逢國定假日休市一天。香港股市今天在滙豐控股（HSBC）和渣打銀行（Standard Chartered）等銀行股漲勢帶動下走高，恆生指數收漲1.4%，來到19258.76點。上海綜合股價指數收高0.6%，來到3255.65點。

至於其他亞股，雪梨、新加坡、台北、首爾、馬尼拉、曼谷和雅加達股市都上漲。威靈頓股市則是微跌。

© 2023 AFP