（法新社香港22日電） 亞股今天延續全球股市漲勢，因為政府承諾提供更多支持緩解了投資人對銀行業的擔憂，並在市場經歷一個多星期的動蕩後提供一些急需的穩定性。

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波動性減弱讓投資人將注意力轉向美國聯邦準備理事會（Fed）今天稍後公布的利率決策，最近的動蕩助長市場期望聯準會將延後預期的大幅升息。

由於最近的危機被歸咎於聯準會過去一年中大幅升息，官員所承受暫停收緊貨幣政策的壓力日益增加，許多觀察家甚至預期年底前會進行多次降息。

雖然降息將對聯準會對抗通膨升高的努力造成打擊，但觀察家認為此舉對於加強穩定性，以及防止金融業再爆危機至關重要。

矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和對加密貨幣產業友好的商業銀行Signature Bank倒閉，迫使當局承諾儲戶不會損失存款，以防止其他銀行發生擠兌的情況。

美股和歐股的漲勢蔓延到亞股，由銀行股和科技股領軍上漲。港股上漲1.73%，受到滙豐銀行（HSBC）和渣打銀行（Standard Chartered）以及電子商務巨頭阿里巴巴和京東漲勢支撐。

東京股市上漲近2%，而首爾、新加坡和台北股市漲幅超過1%。雪梨、上海、威靈頓、曼谷和馬尼拉股市也都收漲。

© 2023 AFP