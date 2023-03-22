美國聯準會料將再升息1碼

（法新社華盛頓22日電） 矽谷銀行（SVB）倒閉的影響持續波及金融市場之際，美國各大銀行將特別密切關注聯邦準備理事會（Fed）今天稍後公布的利率決策，一般預測將再升息1碼（0.25個百分點）。

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根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的數據，大多數期貨交易員預測聯準會將把基準利率提高25個基點至4.75%到5.00%的區間。

這將與聯準會2月上次升息幅度一致，也將是去年開始收緊貨幣政策以應對不斷升溫的通膨以來第9次升息。

但儘管做出這些努力，物價漲幅仍遠高於聯準會設下的2%長期通膨目標。

矽谷銀行倒閉引發全球銀行股受到擠壓，導致另外兩家美國銀行迅速倒閉，以及瑞士投資銀行瑞士信貸銀行（Credit Suisse）與瑞士銀行集團（UBS AG）合並。

年初經濟數據強勁，加上銀行業的不確定性，導致大多數分析師預測聯準會將繼續實施比先前預期較為溫和的升息循環。

矽谷銀行和對加密貨幣產業友好的商業銀行Signature Bank近日倒閉後，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，美國銀行業正「恢復穩定」。

但她也承認：「如果規模較小的機構面臨擠兌而出現蔓延的風險，也可能需要採取類似行動。」

© 2023 AFP