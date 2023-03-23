亞股大多收漲 不甩華爾街重挫

（法新社香港23日電） 亞洲股��今天大多收漲，不受華爾街股��重挫影響。��場預期，在美國聯邦準備理事會最新升息決策後，這一波升息循環已進入尾聲。

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��場原本希望今年稍晚借貸成本可能降低，以緩解對銀行業的疑慮，這樣的期待被美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的談話澆熄。

最近兩家美國銀行倒閉和瑞士信貸銀行（Credit Suisse）接管風波引發��場揣測，央行將會暫停對抗通貨膨脹的貨幣緊縮政策。

但是聯準會仍然聚焦抑制物價，昨天連續第9度升息，儘管1碼的幅度只有本月初��場預期的一半。

亞洲股��今天開盤走挫，在美元走弱之下，盤中漲跌互見。券商認為聯準會緊縮循環已經進入尾聲。

SPI資產管理公司（SPI Asset Managemen）分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示，鮑爾「強調最近的紛亂很可能會收緊信貸條件、限制聯準會升息幅度，美元因此重摔」。

科技股反彈，香港股��領漲逾2%，上海、首爾、台北、曼谷和威靈頓股��跟進。不過東京、雪梨、新加坡、馬尼拉股��收跌。

澳盛銀行集團（Australia & New Zealand Banking Group）策略師布魯赫德（John Bromhead）看好後��說：「現在我猜主要風險事件已經不礙事了，風險基調可以很快改善。」

© 2023 AFP