馬斯克為推特估價 現值僅200億美元

（法新社紐約26日電） 據美國新聞媒體看到的內部電子郵件，億萬富豪馬斯克認為推特公司現值為200億美元，還不到他於5個月前收購這個社群媒體平台時支付的440億美元的一半。

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這封致員工電郵討論該舊金山公司一項新股票補償計畫，以及員工在X控股（X Holdings）的股份歸屬。自從馬斯克（Elon Musk）於去年10月底收購推特公司（Twitter Inc.）以來，X控股成為推特母公司。

上述補償計畫給推特估價200億美元，較社群平台Snapchat母公司Snap Inc.（182億美元）或圖片分享社群網站Pinterest（187億美元）略高，後兩者都在公開��場進行交易。

法新社致函推特公關部門查詢，只得到自動回覆的糞便表情圖示。

馬斯克在上述內部電郵中表示推特價值突然萎縮，還說平檯面臨的財務困境嚴重到使其一度處於破產邊緣。

馬斯克昨天在推特推文說：「推特正走向一年損失30億美元。」

他表示，推特年營收下滑15億美元，並有規模相同的償債負擔，導致這個平台「錢只夠用4個月」。

持有推特多數股權的馬斯科一言以蔽之說：「極其可怕的情況。」

但是他接着表示，廣告主現在開始迴流，「看起來我們今年第2季將會打平」。這位反覆無常億萬富豪入主推特後，嚇跑不少廣告主。

馬斯克在這封電郵中還說，他看到一條可以讓推特估價達2500億美元的「清晰但艱難的道路」，不過沒有表示得花多久達成。

© 2023 AFP