3家加密貨幣平台合並 打造加拿大交易所巨頭

（法新社蒙特婁3日電） 加拿大當局正試圖彌補對加密貨幣業缺乏立法管理的缺失之際，加國3家加密貨幣公司今天宣布，他們正在共同創建加國最大且唯一受到全面監管的平台。

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數月前加密貨幣平台FTX破產，其創辦人班克曼－佛里特（Sam Bankman-Fried）面臨賄賂和詐欺等指控醜聞，消息震撼整個加密幣產業。

根據聯合新聞稿，WonderFi、Coinsquare和CoinSmart等3家公司合並後，託管資產將超過6億加元（約新台幣138.7億元）。

Coinsquare執行長皮澤爾（Martin Piszel）表示：「這種結合將創立一個安全、可靠、可擴展且受監管的交易平台，能與仍在加拿大營運又不受監管的全球交易平台競爭。」

新平台將能頂着Coinsquare的名號。Coinsquare是去年10月率先向加拿大國家監管機構註冊的平台。

WonderFi策略投資人歐萊瑞（Kevin O'Leary）表示：「多年來，註冊的加密貨幣平台營運上一直處於劣勢，因為競爭對手提供服務而不用承擔依從成本，其獲利高出許多。」歐萊瑞是美國投資實境秀「創智贏家」（Shark Tank）的明星投資人。

歐萊瑞說：「那些日子結束了…一些投資人見到加密貨幣巨大潛力，能讓金融服務更透明、成本更低、生產效率更高，這些投資人正尋求能與監管機構協調運作的投資機會。」

最近幾個月，美國監管機構嚴厲打擊加密貨幣平台。上周，全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）遭美國監管機構起訴，導致加密貨幣幾乎全線重挫。

美國主要交易平台Coinbase透露，市場監管機構美國證券管理委員會（SEC）表示將以違反證券法規理由起訴Coinbase，作為整頓幣圈的一環。 （譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP