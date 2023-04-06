日本混合動力車當道 電動車普及率偏低

（法新社東京6日電） 池田淳（Atsushi Ikeda，音譯）非常喜歡他的汽車，以至於他成立特斯拉（Tesla）車主俱樂部，但他擁抱電動車讓他在日本成為異類。

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從中國到美國市場競推更多電動車上路，但在日本混合動力車仍佔據主導地位。

日本2022年賣出5萬9000輛新的電動車，創下歷史新高，是2021年的3倍，但仍不到2022年日本所有汽車銷量的2%。

這種情況似乎有違常理，因為日本是混合動力車和電動車的先驅。日本汽車工業僱用該國8%勞動力，並占其所有出口的1/4。

但專家表示，混合動力車的風行實際上阻礙電動車的普及，日本汽車製造商並不急於放棄現有的產品線。

日本電氣化研究所所長和田健一郎（Kenichiro Wada，音譯）說：「我認為豐田汽車不希望趨勢朝向插電式混合動力車和電動車，因為豐田專註於混合動力車，也有大量投資。」和田健一郎曾在2000年代幫助三菱汽車開發早期電動車。

他將豐田汽車公司比擬為一位排名第一的相撲選手，渴望「儘可能長時間地保有現狀」。

儘管存在障礙，但仍有一些改變的徵兆，部分原因是海外市場對電動車的目標要求更高。

思佰益證券公司（SBI Securities）汽車產業分析師遠藤浩二（Koji Endo，音譯）說，如果他們不能對這些新需求做出「快速反應」，「一些日本汽車製造商可能會消失」。

© 2023 AFP