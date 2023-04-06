美衰退疑慮加深 亞股走勢低迷

（法新社香港6日電） 市場對美國經濟衰退的疑慮日增，亞股今天走勢低迷。交易商正等待重大就業數據公布，此一數據可能會影響美國聯邦準備理事會下一次的利率決定。

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先前數周在聯準會有望放鬆貨幣政策緊縮速度的激勵下，股價漲升，但本周公布的數據又掀起了關於聯準會一年來升息行動恐已過火的議論。

供應管理協會（ISM）昨天公布的報告顯示，美國服務業的成長速度不及上月預估；另一項報告指出，民間企業僱主3月已放緩聘僱速度。

在此之前一天的新聞指出，全美就業機會已跌至2021年5月以來最低點。

儘管交易商早已希望勞動市場趨緊和經濟趨緩，能使聯準會停止升息，但如今市場日益擔心，美國經濟將嚴重衰退。

這個衰退前景使美股今天大多收低，也使亞洲股市出現悲觀氣氛，東京日經指數同時遭遇日圓彙率走強壓力，大跌340.63點或1.22%，以27472.63點作收。雪梨、首爾、新加坡、台北和馬尼拉也都收跌。

上海綜合指數微跌0.07點，收在3312.63點。威靈頓也收平盤，孟買小漲。

香港股市跌後反彈，恆生指數上揚56.61點或0.28%，收在20331.20點。

© 2023 AFP