IMF總裁：全球2023年經濟成長率預料不到3%

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（法新社華盛頓6日電） 國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天示警，幾乎所有先進經濟體持續走緩，預料將拖累全球今年經濟成長率不到3%。 法新社報導，喬治艾娃在IMF與世界銀行（World Bank）下周召開春季會議前的演說中表示：「由於地緣政治緊張升高，通貨膨脹居高不下，強勁復蘇遙遙無期。」 她還在華府一場活動中說：「這對所有人的前景都將造成傷害，尤其是對最弱勢的人和最弱勢的國家。」 俄羅斯去年2月揮軍入侵烏克蘭，波及全球經濟，驟然打斷了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的復蘇，全球去年經濟成長率幾乎腰斬至3.4%。 雖然亞洲新興市場的經濟產出可望大幅增加，預料印度和中國將佔今年所有成長的一半，但全球9成先進經濟體預估成長減緩的影響將蓋過這些好消息。 喬治艾娃表示：「成長依然處於歷史性低點，現在和中期都是如此。」 她還說，未來5年全球經濟成長率可能維持在3%左右，這是1990年代以來最低的中期預測。 喬治艾娃表示，預期低所得國家將受到借貸成本高漲和出口需求下滑的雙重打擊，恐導致貧窮和饑餓情況惡化。 她說：「約15%低所得國家已經陷入債務困境，另有45%正接近這種狀況。」她呼籲較富裕的IMF成員國提供更多援助。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）