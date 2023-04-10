（法新社香港10日電） 在部分國家適逢假期、整體市場交投清淡的情況下，亞洲股市今天走勢不一。美國最新就業數據顯示聯準會（Fed）恐必須再度升息，不過市場對經濟可能陷入衰退的憂慮得到緩解。

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美國7日公布外界關注的非農業就業數據，顯示這個世界最大經濟體的成長減緩，影響投資人信心。

市場現在目光轉向本周將出爐的通膨數據。

利率雖攀升，但在上月發生兩家銀行倒閉、以及瑞士信貸（Credit Suisse）遭並引發的銀行業動蕩下，市場押注官員將比預期提早結束升息循環。

部分評論家甚至表示，聯準會可能在年底前宣布降息。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略分析師殷尼斯（Stephen Innes）則表示：「聯準會不太可能在降息方面『讓步』，除非美國經濟陷入深度衰退。」

「鑒於通膨仍將持續，加上聯準會溫和評論減少的情況下，除非我們進入真正的衰退，否則市場可能必須移除降息的可能性。當然，這兩種情況對股市都不利。」

殷尼斯還說，就業報告數據「振奮人心」，顯示就業市場微妙再平衡，經濟有可能軟着陸。

由於區域內多數股市適逢復活節假期還在休市，今天市場交投清淡。

東京、首爾、曼谷和台北股市都收漲，上海、新加坡和雅加達股市則收跌。

© 2023 AFP