國家附屬變政府資助 推特改NPR屬性註記

（法新社華盛頓9日電） 推特（Twitter）將美國「全國公共電台」（NPR）標記為「國家附屬媒體機構」引起軒然大波後，今天改口稱為「政府資助」媒體。

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法新社報導，馬斯克（Elon Musk）旗下的推特也稱英國廣播公司（BBC）為國家附屬媒體，但BBC的資金主要是來自英國家戶的付費使用。據報導BBC也已聯繫推特要求澄清。

推特是8日悄悄調整對全國公共電台的標註；之前全國公共電台向推特抱怨，稱「國家附屬機構」一詞具有貶低意味又不準確。

推特上周比照對中俄國營媒體的做法，對全國公共電台標註「國家附屬媒體機構」。

全國公共電台為此停止推文以表抗議，並更新推特官方帳號上的自家簡介，稱「全國公共電台是一個獨立的新聞組織，致力於讓公眾了解周遭世界。在任何地方都能讀到我們的新聞」。全國公共電台擁有超過880萬名粉絲。

全國公共電台執行長蘭辛（John Lansing）表示，推特先前做法「令人無法接受」。全國公共電台其他像專責音樂的推特帳號沒被標「國家附屬媒體機構」，目前則都持續發布推文。

在這次全國公共電台標註風波的幾天前，推特才撤銷「紐約時報」在平台上的認證標記。紐時與全國公共電台一樣常被指責左傾，尤其令美國保守派不滿。

馬斯克多年來對新聞媒體的態度都極為不屑，最近幾周新聞界透過推特的新聞信箱提問時，還會收到自動出現的一個大便表情符號作為戲謔回覆。

全國公共電台6日表示，馬斯克在一系列電郵中示意標記可能「不準確」，他們會進一步調查此事。馬斯克在致函全國公共電台時說：「推特的營運原則就是公平與平等對待，若我們將非美國的帳號標記為政府所屬，那就也該對美國的帳號比照辦理，但在全國公共電台這邊可能做得不夠準確。」

根據全國公共電台表示，他們的預算大部分來自全美的其他付費電台會員，來自聯邦挹注的資金不到1%。（譯者：紀錦玲）

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