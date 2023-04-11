投資美國3銀行爆雷 瑞典退休基金撤換執行長

（法新社斯德哥爾摩11日電） 瑞典最大退休金基金之一Alecta因投資的矽谷銀行等3家美國銀行爆發財務危機，而損失近200億克朗（約新台幣580億元）後，今天宣布撤換執行長。

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Alecta透過聲明表示：「董事會如今做出結論，Alecta需要新的領導人來執行資產管理業務必要的改變，以及修複信任。」

Alecta表示，現任執行長畢林（Magnus Billing）下台的人事令「即刻生效」，副執行長索爾斯朗（Katarina Thorslund）將暫代執行長直到找到固定接替人選。

Alecta在3月中旬宣布，因在爆發危機的3家美國銀行持有投資部位，總計損失196億克朗。這些銀行分別是現已倒閉的矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）和Signature銀行（Signature Bank），以及第一共和銀行（First Republic Bank）。

在矽谷銀行倒閉的幾天前，Alecta告訴瑞典金融報紙「工業日報」（Dagens Industri），它為了加碼投資美國小眾銀行，而已把在瑞典2家最大銀行持有的資產全數出脫。

Alecta本月初宣布撤換股票部門主管，並且將減少在遠離瑞典市場的私人企業持有大筆投資部位。

© 2023 AFP