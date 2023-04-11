3離任推特高層告推特 要求支付職務訴訟衍生費用

（法新社舊金山10日電） 美國富豪馬斯克（Elon Musk）去年10月入主社交媒體推特，隨即解僱3名高階主管。3人今天提告，要求推特償還他們為配合先前職務所衍生的相關訴訟、調查及國會質詢費用。

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前推特（Twitter）執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）、前法務長蓋德（Vijaya Gadde）及前財務長西格爾（Ned Segal）提告時主張，推特拖欠他們超過100萬美元，依法有義務支付他們這筆款項。

推特用「便便」的表情符號回應法新社的置評請求，這已成為其慣例。

法庭文件概略列舉了與美國證券管理委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）和司法部調查有關的大筆費用，但不包括調查性質或調查是否持續進行的詳細資訊。

根據法庭文件，亞格拉沃和西格爾去年向美國證券管理委員會提供證詞，並「持續與聯邦當局合作」。

美國證券管理委員會正在調查馬斯克收購推特股份時，是否遵守證券交易相關規定。

馬斯克去年底發布涉及內容審核的「推特文件」（Twitter Files）後，蓋德被要求出席美國國會一場關於科技巨頭和言論自由的聽證會。

3名前推特高層主張，推特應按照協議償還相關款項，卻只承認收到他們的請款單。

© 2023 AFP