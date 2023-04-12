投資人靜待美通膨數據出爐 亞股走勢不一

（法新社香港12日電） 亞洲股市今天走勢不一，市場投資人靜待美國公布最新通膨數據。

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美國7日出爐的穩健就業數據緩解經濟可能陷入衰退的疑慮，也升高市場預期聯準會（Fed）可能持續緊縮貨幣政策、以降溫經濟來壓低通膨的心理。

分析師指出，未來幾天的發展將左右市場的情緒；美國今天稍後將公布消費者物價指數（CPI），接着在明天公布躉售物價指數（WPI），財報季將於後天登場。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「隨着聯準會（升息）循環將臻頂，市場自然預期下一步是降息。」

殷尼斯指出，以過去經驗來看，聯準會降息對股市來說固然是大利多，但聯準會若決定在2023年底降息，降息速度可能比升息速度慢兩倍。

日股基準日經指數收漲0.6%，來到28082.70點。港股恆生指數今天在阿里巴巴和騰訊等科技巨擘跌勢拖累下，收跌0.9%，來到20309.86點。上海綜合股價指數則收漲0.4%，來到3327.18點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、台北和威靈頓股市都收高，新加坡、曼谷、馬尼拉和雅加達股市則收跌。

© 2023 AFP