美國通膨數據降溫 激勵亞股上漲

（法新社香港14日電） 美國昨天公布的新數據顯示通貨膨脹持續放緩，激起投資人對於美國聯邦準備理事會（Fed）的長期升息行動正接近尾聲懷抱希望，美國股市應聲勁揚，帶動亞洲股市今天收盤上漲。

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法新社報導，美國3月生產者物價指數（PPI）與2月相較意外下跌，且跌幅0.5%創下2020年4月以來最大降溫速度。加上前一天公布的美國3月消費者物價指數（CPI）跌幅大於預期，這些數據暗示聯準會的貨幣緊縮政策終於正在收效。

此外，美國昨天公布的上周初次申請失業給付人數高於預期，這也令市場的樂觀情緒增加，並帶動華爾街股市三大指數收盤強勁揚升，其中那斯達克指數上漲近2%。

投資人如今預測，聯準會將在5月會議升息25個基點（1碼），之後可能按兵不動。一些人甚至仍冀望聯準會將在年底時降息。

市場焦點現在轉向明天將公布的美國零售銷售數據，企業財報季也將正式開跑，由摩根大通（JPMorgan Chase）、富國銀行（Wells Fargo）和花旗集團（Citigroup）等銀行業巨擘打頭陣。

鑒於歐美銀行業3月發生動蕩，包括有3家美國銀行爆發危機，以及瑞士大銀行瑞士信貸（Credit Suisse）被國內較大同業瑞士銀行集團（UBS AG）併購，因此投資人熱切等待銀行業財測。

亞洲股市今天收盤上揚，其中東京股市以1.2%幅度領漲，香港股市收高0.5%，上海股市收漲0.6%，雪梨、首爾、新加坡、台北、馬尼拉和雅加達股市也全數收紅。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

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