IMF總裁籲避免第二次冷戰 盼各國採取更多行動

（法新社華盛頓13日電） 國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天呼籲要避免「第二次冷戰」，期盼各國能採取更多措施，來避免全球貿易日益分散所導致代價高昂的後果。

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喬治艾娃在世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金春季會議正式開始的記者會上說：「我也是知道冷戰會帶來什麼後果的其中一人，冷戰對人才和對世界的貢獻來說，都會造成損失。」

她說，「我不想看到這樣的情況重演」，並補充說，世界應該「理性地接受我們需要付出一些代價，也會產生一些分裂，但必須讓這些代價降低」。

法新社報導，喬治艾娃是在前蘇聯的衛星國保加利亞出生長大。

她表示，世界銀行和國際貨幣基金等多邊機構，在防止世界分裂成不同集團，並造嚴重經濟後果一事上可以發揮重要功能。

國際貨幣基金本周稍早的報告預測，英國脫歐、美中貿易戰，和俄羅斯入侵烏克蘭等事件導致貿易日益破碎化，可能會使全球經濟規模比原本該有的規模縮減7%。

喬治艾娃表示，政策制訂者在「捍衛公民利益」上，發揮至關重要的作用。

她說：「如果我們不能變得更為理性，那麼世界各地的人會過得更糟。」

© 2023 AFP