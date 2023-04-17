默沙東逾3300億併購加州生技公司 着眼製藥多元化

（法新社紐約16日電） 製藥大廠默沙東集團（Merck & Co.）今天宣布，將以近110億美元價格收購位於加州的生技公司Prometheus Biosciences。

廣告 繼續瀏覽後續

默沙東聲明指出，兩家公司「已達成最終協議」，根據協議內容，默沙東同意透過子公司以每股200美元的現金收購Prometheus，總價約為108億美元（約新台幣3318億元）。

紐約證券交易所14日Prometheus收盤價報每股114.01美元。

Prometheus正在開發一種治療自身免疫性疾病的療法，名為PRA023的藥物，包括治療潰瘍性結腸炎和克隆氏症（Crohn's disease） 。

默沙東董事長暨執行長戴維斯（Robert Davis）在聲明中表示：「與Prometheus的協議將加速我們在免疫學領域的發展，在這領域仍有大量病患需求。」

他說，這項交易能讓默沙東的產品組合多樣化，並有助推動默沙東「未來10年良好成長」。

默沙東2022年第4季財報優於預期，銷售為138億美元，比前一年同期成長2%。部分受惠於抗癌藥物的強勁銷售，即便是旗下對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）藥物「莫納皮拉韋」（molnupiravir）銷售下滑。 （譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP