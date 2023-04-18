中國經濟數據高於預期投資人不埋單 亞股多收跌

（法新社香港18日電） 儘管數據顯示，經歷3年痛苦的清零防疫政策後，中國經濟有復蘇跡象，第1季經濟成長率遠高於預期，亞洲股市今天大多下跌。

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受到上個月零售銷售數據高於預期的激勵，中國經濟第1季比去年同期大幅擴張4.5%。中國經濟在去年經歷幾十年來最糟糕的表現之後，重振人們對經濟復蘇的樂觀態度。

這些數據對這個世界第2大經濟體來說是好兆頭，在上周公布的通貨膨脹數據顯示消費者活動仍然疲軟之後，這些數據緩解了一些憂慮。

然而，工業產值和固定資產投資低於預期的數據顯示，經濟依然疲軟，復蘇可能不平衡。

摩根資管環球市場策略師朱超平說：「由於去年的基期低，我們預計在未來幾季會看到更高的經濟成長率，而且5%的年度成長率目標應該可以實現。」

「儘管如此，經濟中仍然存在一些挑戰。」

中國經濟仍然受到一系列問題的困擾，包括負債纍纍的房地產業、全球通貨膨脹和其他地區衰退的威脅，以及與美國的地緣政治緊張關係。

上海、東京和雅加達股市上漲，但香港、雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、孟買、台北、曼谷和馬尼拉股市走弱。

其中日股基準日經指數收漲0.5%，來到28658.83點。港股恆生指數下滑0.6%，來到20650.51點。上海綜合股價指數則收漲0.2%，來到3393.33點。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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