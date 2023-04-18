印度首家蘋果直營零售店開張 果粉排隊搶頭香

（法新社孟買18日電） 蘋果公司今天在印度開設第一家直營零售店，凸顯這家美國科技巨擘越來越關注這個南亞國家，將其當作主要銷售市場和中國的替代製造中心。

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法新社報導，蘋果公司（Apple Inc）執行長庫克（Tim Cook）在員工的歡呼聲中，親自打開大門歡迎客人。

這家直營店設在印度金融之都孟買一家豪華購物中心，數百名果粉在店外排隊，其中一些人甚至通宵等待。

總部位於美國加州的蘋果公司大手筆押寶這個有14億人口的國家，20日還將在印度首都德里開設第2家零售店。印度智慧手機用戶數量僅次於中國，居世界第2。

這家全球市值最大的公司也正擴大在印度的製造比重，尋求讓供應鏈多元化，擺脫對中國的嚴重依賴。

蘋果公司在17日的聲明中說，這些零售店代表在印度的業務「大舉擴張」。

蘋果2020年於印度推出線上商店，但由於先前投資規定的限制和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而拖延，直到現在才開設正式的實體店。印度先前的投資規定要求外國零售商要在當地採購30%的原料，後來放寬這項規定。

30歲的銷售和行銷主管梅塔（Purav Mehta）在零售店外露營過夜，還帶來他尚未拆封的2013年版iPod Touch。

他告訴法新社：「我們一直在期待…長久以來我們一直在等待這個。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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