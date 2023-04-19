英國3月通膨率微幅下滑 但仍超過10%

（法新社倫敦19日電） 儘管英國採取一系列積極的升息措施，今天公布的官方數據顯示，英國3月通貨膨脹率雖略為下滑，但仍盤據在10%以上，進一步加劇生活成本危機。

廣告 繼續瀏覽後續

英國國家統計局（ONS）在聲明中說，3月消費者物價指數（CPI）上升了高於預期的10.1%，但低於2月10.4%。

然而，由於包括電費和瓦斯費在內的食品和住房成本飆升，通貨膨脹率仍維持在兩位數。

市場原本預估會降到10%以下。

英國國家統計局首席經濟學家費茲納（Grant Fitzner）說：「3月通貨膨脹率略為下滑，但仍處於高位。」

「（通貨膨脹率）下降的主要原因是汽車燃料價格和取暖用油成本，這兩者都在去年同期大幅上漲後下降。」

「服裝、傢具和家庭用品價格上漲，但漲幅遠較去年為低。」

然而，費茲納說，這些漲幅放緩「部分被食品成本所抵消，食品成本仍在急劇攀升」。他指出，麵包和穀物通貨膨脹率創下歷史新高。

由於主要天然氣生產國俄羅斯全面入侵烏克蘭後，引發能源成本飆升，英國通貨膨脹率在去年10月飆升到41年來的新高，超過11%。

然而，英國預測到今年底，通貨膨脹率將跌至2.9%。

英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）回應今天公布的數據時說：「這些數據準確再度證實我們為什麼必須繼續努力降低通貨膨脹，這樣我們才能減輕家庭和企業的壓力。」

自2021年底以來，英國央行英格蘭銀行（Bank of England, BOE）已經連續11度升息，以控制飆升的物價。

英國央行的基準利率目前為4.25%，是2008年底以來的最高水準。

© 2023 AFP