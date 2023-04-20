台積電首季毛利率56.3%超預期 每股純益7.98元

（法新社台北20日電） 台積電公布第1季營收167.2億美元，順利達成營運目標；首季毛利率達56.3%，超越目標並優於市場預期，歸屬母公司凈利新台幣2069.9億元，每股純益7.98元。

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台積電下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。首季營收167.2億美元，順利達成原訂的167億至175億美元目標，約新台幣5086.3億元，季減18.7%，年增3.6%。

台積電第1季車用電子平台銷售季增5%，表現最佳；其餘平台銷售同步下滑，消費性電子平台季減5%，高效能運算平台季減14%，物聯網平台季減19%，智慧手機平台季減27%。

台積電第1季7奈米製程比重20%，5奈米製程比重31%；包含7奈米及5奈米的先進製程比重51%。

受較低的產能利用率及不利的彙率因素影響，台積電第1季毛利率跌破6成關卡，滑落至56.3%，較去年第4季下滑5.9個百分點，不過優於原預估的53.5%至55.5%目標。

台積電第1季歸屬母公司凈利2069.9億元，季減30%，年增2.1%，每股純益7.98元，表現優於市場預期。

© 2023 AFP