投資人憂心通膨和利率前景 亞股跌多漲少

（法新社香港20日電） 隨着投資人對通膨前景與央行升息打擊通膨的計畫感到憂慮，歐美股市前一天的表現乏善可陳，亞洲股市今天跌多漲少。

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美國聯邦準備理事會（Fed）最新公布的褐皮書報告顯示，美國經濟近幾周「變化不大」，華爾街股市聞訊收盤近乎持平。

儘管通膨減緩速度不如預期，近日市場樂觀預期在經濟數據顯示通膨減緩下，聯準會等央行很快將放慢升息步伐。

但最新數據顯示英國物價仍盤踞高點，在食品價格飆漲影響下，3月消費者物價指數（CPI）和去年同期相比增幅超過10%，升高外界預期英國中央銀行英格蘭銀行必須持續緊縮貨幣政策的心理。

這也意味着通膨依然居高不下，決策官員仍面臨降低通膨的艱巨任務。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「在英國公布飆漲的通膨數據後，市場再度注意到潛在需求穩健下，全球通膨難以壓低，大盤可能還處於驚嚇中。」

英格蘭銀行自2021年底以來已11度升息，仍未能將通膨控制在接近2%的目標。

美國企業最新公布的財報也未能鼓舞市場信心，摩根士丹利（Morgan Stanley）和科技巨擘國際商業機器公司（IBM）最新財報雖超乎預期，但電動車大廠特斯拉（Tesla）1至2月獲利和去年同期相比衰退約25%，低於預期。

塔橋顧問公司（Tower Bridge Advisors）分析師奧格（Maris Ogg）說，美股持平反映了近日財報表現「參差不齊」。

日股基準日經225指數收漲0.2%，來到28657.57點。港股恆生指數收漲0.1%，來到20396.97點。上海綜合股價指數收跌0.1%，來到3367.03點。

雪梨、新加坡、首爾、威靈頓、曼谷和台北股市今天都收跌，馬尼拉股市則收漲。 （譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2023 AFP