特斯拉降價 2023第一季獲利下滑

（法新社紐約19日電） 美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今天公布第一季財報，營業利潤25億美元、年減24%，營收則為233億美元、年增24%，顯示特斯拉降價雖提振需求，卻衝擊利潤率。

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特斯拉首季每股盈餘符合華爾街預期，利潤率則不如預期。特斯拉股價在盤後交易下跌5.8%至170.1美元。

為了與其他車廠推出的電動車競爭，特斯拉今年展開一連串降價，最近一次是在過去24小時內於美國調降部分車型售價。

特斯拉表示，利潤率在「可控速率下」縮減，並點出「特斯拉擁有獨特的機會」，暗示未來還會持續降價。

特斯拉主張，在競爭對手崛起之際，特斯拉在電動車市場的領先地位，將使公司得以在成本上低於其他競爭對手。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在與分析師的電話會議中表示，降價與宏觀經濟因素有關，儘管利潤率較低，但賣出更多車才是主要目的。

馬斯克認為，美國聯邦準備理事會（Fed）一連串升息，其實是助長物價上漲，民眾對於經濟衰退和失業的擔憂，也代表「人們普遍會延後購買新車等大額消費」。

但由於降價，特斯拉的營業利潤率從上一季的16%降至11.4%。

在電話會議中，馬斯克和其他特斯拉高階主管多次被問到他們對於利潤率的展望，但他們不願設定目標，僅說這有部分取決於無法控制的因素，例如關鍵大宗物資的價格。

看好特斯拉戰略的投資人，將降價視為特斯拉搶攻市佔率的方式，與此同時，競爭對手也在成本壓力下力拚增產。

不過，懷疑論者認為，這種定價策略令人質疑特斯拉的長期獲利能力，並削弱特斯拉應有的獨特性。

© 2023 AFP