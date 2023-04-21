推特無預警刪除名人帳號藍勾勾

（法新社洛杉磯20日電） 社群媒體推特今天開始大規模刪除用戶的「藍勾勾」驗證標記，包括羅馬天主教教宗、美國前總統川普、國際巨星小賈斯汀（Justin Bieber）推特帳號的藍勾勾都消失。

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推特（Twitter）老闆馬斯克（Elon Musk）先前曾允諾要讓推特擺脫所謂的「領主和農民制度」，提議將藍勾勾賣給願意按月支付8美元的用戶，去年更稱這種做法有望讓「新聞業民主化並賦予人民發聲權」。

推特先前對名人、記者和政治人物設定收回藍勾勾的日期，不過隨着日子過去，一直未採取明顯的行動。

然而法新社、其他新聞機構記者及多個高知名度推特帳戶的藍勾勾，如今似乎都已被刪除。

政治人物以及官方機構似乎也受到波及，美國聯邦參議員夏茨（Brian Schatz）對此表達反對，擔心在災難發生時恐影響民眾信任。

他推文指出：「推特應該為緊急事件負責人設置認證管道，確認他們在推特上的真實性，否則冒名頂替者可能會帶來痛苦與死亡。」

他寫道：「我不是在抱怨我自己的藍勾勾標記，我只是認為在自然災害發生期間，有必要確認美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）真的是FEMA。」

在推特今天大規模刪除藍勾勾之前，推特才和各大新聞機構為此事爭論不休，這些新聞機構反對在他們的推特帳號上貼標籤表明他們是「國家附屬」或「由政府資助」。

公共的瑞典廣播電台（Sveriges Radio）本周表示，瑞典將跟進美國全國公共電台（NPR）以及加拿大廣播公司（CBC）的做法，停止在推特發文。

© 2023 AFP