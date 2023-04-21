經濟衰退與升息疑慮夾擊 亞股收低

（法新社香港21日電） 由於最新數據暗示美國經濟步伐正在放緩，引發衰退疑慮盤旋；加上美國聯邦準備理事會（Fed）官員再度強調應繼續升息來對抗頑強的通貨膨脹，亞洲股市今天收盤大多下跌。

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投資人還受到一些美國地區性銀行發布的財報驚嚇，因為內容顯示獲利前景惡化，而美國銀行業3月才經歷動蕩，有3家銀行倒閉。

美國昨天公布，單周持續申請失業給付人數衝上2021年11月以來新高，且新申請失業給付的人數也增加，這些都指向美國勞動市場正在轉弱。

昨天更早出爐且備受關注的費城聯邦準備銀行製造業指數（Philadelphia Fed Manufacturing Index）顯示，美國製造業活動減少遜於預期。種種數據暗示，全球最大經濟體美國正開始感受到聯準會一年來升息行動帶來的壓力。

股市交易商一方面緊盯企業發布的財報，同時將注意力轉向聯準會5月會做出的利率決定。

費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）昨天在預備講稿中表示，為了支持聯準會履行讓美國失業率與通膨率皆維持低落的雙重職責，「可能有必要更多一些貨幣緊縮，以確保政策具有足夠限制性」。

美國股市3大指數昨天收盤應聲下跌，其中科技股因投資人預期貨幣政策將進一步緊縮而遭到打擊，汽車製造商股價則因價格戰疑慮而重挫。亞洲股市今天跟進走低。

東京股市收盤下跌0.3%，香港股市收挫1.6%，上海股市重挫2.0%，雪梨、首爾、台北、曼谷也全數收黑。新加坡、威靈頓和雅加達股市逆勢收高。

© 2023 AFP