亞股走勢不一 投資人靜待美科技巨擘財報出爐

（法新社香港24日電） 本周將有多項重要經濟數據出爐，美國多家科技巨擘也將公布最新財報，投資人大多抱持觀望態度，亞洲股市今天走勢不一。

廣告 繼續瀏覽後續

市場目前瀰漫觀望氣氛，投資人靜待亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）母公司Alphabet，以及臉書（Facebook）母公司Meta公布財報。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家史垂克蘭（Tapas Strickland）指出：「在年初以來市場避險情緒升溫的情況下，本周科技巨擘的財報對股市回升很重要。」

股市交易商也將從各種蛛絲馬跡中一窺美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策的下一步。

富蘭克林坦伯頓投資方案（Franklin Templeton Investment Solutions）基本面研究和ESG整合部門主管史傳德（Kim Strand）告訴彭博電視（Bloomberg Television）：「認為聯準會將積極降息直到年底是錯誤的想法。」

「我們認為聯準會所表達的是它將繼續升息，直到看到通膨回落為止。」

日股基準日經指數收漲0.1%，來到28593.52點。港股恆生指數收跌0.6%，來到19959.94點。上海綜合股價指數收跌0.8%，來到3275.41點。

至於亞洲其他股市，雪梨、首爾股市收跌，新加坡股市持平。台北、威靈頓和馬尼拉股市則收漲。

© 2023 AFP