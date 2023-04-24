Bed Bath & Beyond聲請破產保護

（法新社紐約23日電） 家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond今天聲請破產，這家美國零售商難以適應不確定的經濟，且沒跟上網路電商銷售年代，多年來每年虧損超過10億美元。

廣告 繼續瀏覽後續

法庭文件顯示，這家家居用品連鎖店已聲請破產法第11章（Chapter 11）破產程序，向新澤西州破產法院提交了自願救濟申請。

這家總部位於新澤西州的零售商銷售浴簾、肥皂、吸塵器、羽絨被套等各種產品，多年來一直位列美國「財星」雜誌（Fortune）500大企業榜單。

Bed Bath & Beyond在聲明中表示，已尋求破產保護，「以有序地結束業務，同時進行有限的營銷流程，以徵求對其部分或全部資產一次或多次銷售的興趣」。

Bed Bath & Beyond今年1月警告，「對公司持續經營的能力存在重大疑問」，被廣泛解讀為可能申請破產之後，股價暴跌。

這家公司當時表示，剛剛結束的季度預計將虧損3.86億美元。

儘管做出多項重組努力，包括2022年關閉150家表現不佳的門市，Bed Bath & Beyond仍無法扭轉低迷的財務狀況。

© 2023 AFP