陸企虧損港股重挫 亞股跌多漲少

（法新社香港25日電） 香港股市今天因中國企業出現重大虧損而重挫近2%，由於在本周公布重要數據與財報前缺乏明確的方向，給全球投資人帶來挑戰。

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港股恆生指數收盤時下跌近2%，是連續第3個交易日收黑，阿里巴巴集團控股公司股價下跌超過3%，互聯網巨頭百度下跌近4%，制藥商藥明生物有限公司下跌近7%。

香港盛寶金融公司（Saxo Markets）大中華區市場策略師黃永輝告訴彭博（Bloomberg）：「投資人似乎憂心中國經濟復蘇的可持續性和地緣政治緊張局勢加劇。」

上海股市也收低0.3%，而台股則下跌超過1.5%。

韓國股市也下挫超過1%，儘管影音串流平台網飛（Netflix Inc）宣布投資25億美元拍片後媒體股走高，以及新數據顯示韓國經濟在第1季度躲過技術性衰退。

馬尼拉、曼谷、吉隆坡和新加坡股市也都走低，而東京、孟買、威靈頓和雅加達股市則上漲。

在亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、臉書（Facebook）母公司Meta Platforms和谷歌（Google）母公司Alphabet等美國科技巨擘公布財報之前，投資人基本上都在原地踏步。

投資人也還在等待來自澳洲和歐元區的重要經濟數據，以及日本央行「日本銀行」（Bank of Japan）的政策會議結果。

港股恆生指數終場下跌1.7 %，來到19617.88點。上海綜合股價指數則收跌0.3%，來到3264.87點。日股基準日經指數上漲0.1%，來到28620.07點。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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