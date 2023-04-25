雀巢漲價策略奏效 Q1銷售額優於預期

（法新社蘇黎世25日電） 瑞士食品集團雀巢（Nestle）今天公布財報，第一季銷售額優於預期，主要受惠2因素，一是價格調漲抵銷通貨膨脹帶來的壓力，二是歸功於消費者對雀巢主力產品的需求。

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主要產品包括Nespresso膠囊咖啡、美極（Maggi）高湯、KitKat巧克力棒及普瑞納（Purina）寵物食品的雀巢，今年第一季銷售額成長5.6%，達到235億瑞郎（約新台幣8155億元）。

雀巢第一季內生性銷售額（organic sales）成長約9.3%，優於分析師預期的增加7.3%。內生性銷售額即排除彙率變動和併購因素的銷售額。

雀巢表示，旗下寵物食品為第一季內生性銷售額成長帶來最大貢獻；另外，KitKat等糖果糕點產品的銷售額也達到雙位數成長。

雀巢執行長施奈德（Mark Schneider）表示，雀巢「第一季實現了強勁的內生性成長，因為我們的團隊努力維持銷量，並確保有彈性的銷售組合」。

他還指出，雀巢「藉由優化產品組合及合理訂價，協助抵銷連2年成本上漲帶來的持續性壓力」。

雀巢目前的目標，是全年銷售額成長6%到8%。

雀巢今天還宣布，與私募基金公司PAI合夥公司（PAI Partners）成立合資企業，在歐洲從事冷凍披薩業務，只待監管機關批准。雀巢將保留合資企業的少數股權。

© 2023 AFP