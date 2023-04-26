美銀行業疑慮衝擊 亞股走勢不一

（法新社香港26日電） 美國地區性銀行和經濟數據傳出壞消息，引發投資人擔憂銀行業體質及經濟衰退，美國股市昨天應聲重挫；但隨後連串企業財報又帶來好消息，使得亞洲股市今天收盤走勢不一。

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美國第一共和銀行（First Republic Bank）昨天公布存款在第一季減少達1000多億美元，股價應聲暴跌49%，令人更擔心其長期存亡。由於美國近期已有幾家中型銀行倒閉，使得業界體質再度成為投資人首要關切點。

另美國經濟評議會（The Conference Board）公布，4月美國消費者信心指數降幅大於預期，增添股市利空。美股3大指數昨天收盤全數挫跌逾1%。

不過，美國科技業巨擘微軟（Microsoft）和谷歌（Google）母公司Alphabet在盤後公布的財報前景樂觀，帶動美股期貨今天應聲勁揚。

香港股市今天收盤上漲0.7%，利多同樣來自財報。其中香港交易所公布，第一季獲利較去年同期躍增28%至4億3400萬美元，且營收創下史上單季次佳紀錄；渣打集團（Standard Chartered）公布季營收年增8%，達到44億美元。

除港股外，雅加達和曼谷股市也收高。上海與台北股市則大致收在平盤。但東京股市收跌0.7%，雪梨、威靈頓、首爾、新加坡和馬尼拉股市也全數收低。

© 2023 AFP