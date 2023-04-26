英國封殺收購案 微軟並動視暴雪遇重大挫敗

（法新社倫敦26日電） 英國當局今天阻擋微軟以690億美元（約新台幣2.1兆元）收購遊戲開發商動視暴雪，理由是為免傷害雲端遊戲業競爭。如今這樁交易案面臨破局危險。

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美國科技業巨擘暨Xbox遊戲產品開發商微軟（Microsoft）去年1月向擁有「糖果傳奇」（Candy Crush）、「決勝時刻」（Call Of Duty）等熱門遊戲的美企動視暴雪（Activision Blizzard）提議收購，這將創造以營收計全球第3大遊戲公司，但也在世界各地掀起壟斷疑慮。

英國競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority，CMA）經歷長時間調查後，今天宣布最終決定，表示之所以阻擋交易，是「出於擔憂...（這）會令正在快速成長的雲端遊戲市場未來遭到改變，變得更缺乏創新，並使得未來幾年英國遊戲玩家的選擇更少」。

英國競爭及市場管理局還說，微軟提議的補救辦法存在「重大不足之處」，還得由當局採取進一步監管，而非任由市場決定。「阻擋併購，實際上是讓市場力量在不受這種監管幹預之下，繼續運作及塑造雲端遊戲的發展。」

微軟與動視暴雪皆表示會提出上訴。這起交易仍有待歐洲與美國監管當局同意。

© 2023 AFP