晶片需求劇減 英特爾與三星電子首季表現低迷

（法新社舊金山27日電） 為個人電腦、智慧手機，乃至戰鬥機等提供動力的關鍵半導體產業，由於晶片需求劇減，第1季度表現低迷，英特爾（Intel）與三星電子（Samsung Electronics）財報受挫。

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英特爾今天公布2023年第1季度銷售大幅下滑，主要因半導體需求急劇下降，尤其是個人電腦方面的需求。

價格上揚、全球晶片供應過剩，加上硬體需求疲軟，也打擊了英特爾的競爭對手三星電子，三星電子稍早公布14年來最差的季度獲利。

英特爾第1季營收下降36%至117億美元；第1季虧損28億美元，這是英特爾有史以來最大季度虧損。

虧損與銷售暴跌的程度略低於預期，英特爾盤後交易股價彈漲3%。

研究公司顧能（Gartner）分析師普利斯特里（Alan Priestley）表示：「英特爾相當依賴個人電腦（PC）市場，我們似乎仍見到PC市場走緩，尤其是消費性PC市場，我預計英特爾將面臨挑戰。」

英特爾與台積電和三星電子都是世界領先的半導體製造商，英特爾產品範圍廣泛，包括最新一代晶片。

英特爾也受到運作數據中心晶片需求下降的影響，此外，英特爾正努力與Nvidia的半導體產品競爭，這類晶片強化諸如ChatGPT生成式人工智慧功能，是重要的新興晶片領域。

在韓國，三星電子的晶片部門第1季虧損4.58兆韓元（7.46億美元），為2009年以來首次季度營損，當時全球甫擺脫2008年金融危機。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP