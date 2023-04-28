科技業財報提振信心 亞股大多收紅

（法新社香港28日電） 科技界重要業者發布的財報表現強勁，激勵投資人信心回升，帶動美國股市昨天收盤勁揚，亞洲股市今天絕大多數跟進寫下亮麗漲勢。

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東京股市是今天亞股最大贏家，收盤上漲1.4%。利多除了來自日本中央銀行日本銀行（Bank of Japan）決定維持寬鬆貨幣政策不變，日本電子業巨擘索尼（Sony）也公布，至今年3月底結束的全年度銷售額達到850億美元，創空前新高，索尼股價收盤揚升逾2%。

日銀在結束為期2天的政策會議後，做出不太令人意外的結論。除了宣布對其長期貨幣寬鬆措施再增加一年檢視期，同時也選擇暫時維持現有政策。

昨晚華爾街股市部分，臉書（Facebook）與Instagram母公司Meta收盤飆漲14%，一些其他科技業大公司表現也強勁，提振投資人信心，而擔心銀行業可能還會爆發危機的疑慮則減弱，這類疑慮是先前打擊全球股市的一項因素。

美國傳出的最新總體經濟數據則有好有壞。第一季經濟成長放緩程度大於預期，但就業數據展現韌性，個人消費也反彈，帶來一線希望，令投資人對於經濟衰退的憂慮暫歇。

市場目光焦點如今轉向美國聯邦準備理事會（Fed）下周召開的貨幣政策會議。投資人預期，聯準會將把消費支出強健及單周失業給付申請人數減少，視為美國經濟還能承受更多升息行動的證據，升息目的是為了打擊通貨膨脹。

上海股市今天也在科技股漲勢帶動下，收盤勁揚1.1%。香港股市收高0.3%，包括首爾、雪梨、台北、威靈頓、馬尼拉和孟買股市都收紅。但新加坡、曼谷和雅加達股市收低。

© 2023 AFP