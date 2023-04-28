索尼年度銷售額創新高 遊戲音樂電影部門助攻

（法新社東京28日電） 索尼公司（Sony Corp.）今天公布過去一個財政年度的全年銷售額達11.5兆日圓（約新台幣2.6兆元），創新高紀錄，主因是遊戲、音樂、電影和影像感測器部門「大幅」成長。

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這個營收數字創下索尼歷來最高紀錄，打破了前一個財政年度的9.9兆日圓紀錄。

索尼表示，日圓走軟和遊戲硬體熱賣都有助於刺激銷售額，加上「動畫串流服務收入增加」，包括併購動畫串流平台Crunchyroll得來的收入。

索尼在截至今年3月的一年內獲得9371億日圓的凈利潤，較前一年成長6.2%，且超越先前預估的8700億日圓。

新的財政年度自今年4月起算，索尼預估這一年的凈利潤將會降至約8400億日圓，部分是基於與稅務費用相關的技術因素，但預期年度銷售額可維持在11.5兆日圓。

東洋證券分析師安田秀樹說，對索尼而言，2023年至2024年度的前半段「可能會很辛苦」。他告訴法新社：「由於宏觀經濟因素，意即經濟放緩，個人電腦和其他資訊科技設備在1月到3月這一季的出貨減少。」

但安田認為，即便如此，對於索尼這樣的消費品企業來說，這種趨勢的影響通常會晚些出現。

安田說，在十時裕樹於今年4月1日升任總裁後，預料索尼不會出現大幅變動，因為他先前擔任索尼財務長時，就已是「管理階層的重要成員」。

© 2023 AFP