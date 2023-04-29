矽谷銀行倒閉 聯準會報告籲加強銀行業監管

（法新社華盛頓28日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）今天就矽谷銀行（Silicon Valley Bank）上個月倒閉一事發表廣受外界期待的報告，呼籲加強銀行業監管

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矽谷銀行在承受過多利率風險後於3月10日宣告倒閉，為整個銀行業帶來衝擊，也導致紐約標誌銀行（Signature Bank）倒閉，並促使瑞士投資銀行巨擘瑞士信貸銀行（Credit Suisse）與競爭對手瑞士銀行（UBS）在龐大壓力下合並。

負責監督工作的聯準會副主席巴爾（Michael Barr）在報告隨附的聲明中寫道：「矽谷銀行倒閉後，我們必須基於我們學到的教訓，加強聯準會的監督和規則。」

矽谷銀行倒閉後，大西洋兩岸的監管機關共同努力，似乎減少了銀行業的動蕩，並降低了金融市場的波動性。

報告也批評前總統川普任內一道撤銷部分銀行業規定的法律。

報告指出，「對矽谷銀行來說，這導致較低的監督和規範要求，包括較低的資本和資產流動性要求」，而「較高的監督和規範要求」原本可能可以「強化」矽谷銀行的韌性。

巴爾表示，聯準會將考慮加強銀行業監管，以確保能夠更早發現矽谷銀行出現的這種風險和漏洞。

© 2023 AFP