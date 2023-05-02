亞股震蕩走勢不一 市場關注聯準會利率動向

（法新社香港2日電） 隨着投資人思索華爾街股市前一天的跌勢，並聚焦在美國聯邦準備理事會（Fed）本周將召開的利率政策會議，亞洲股市今天震蕩走勢不一。

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美股三大指數在本周第一個交易日收跌。聯準會將在本周召開利率政策會議，且美國最新就業數據也將在本周出爐。此外，美國又一家地區銀行倒閉後，引發市場對銀行業的擔憂，增添投資人不確定性。

美國監管機構昨天宣布接管倒閉的第一共和銀行（First Republic Bank），並出售給摩根大通（JPMorgan Chase）。以資產來看，第一共和銀行成為美國史上第2大銀行倒閉案。

然而，克瑞塞特資本（Cresset Capital）投資長艾布林（Jack Ablin）指出，摩根大通收購第一共和銀行對於「平息投資人對銀行業動蕩的疑慮還有一段長路要走」。

亞洲多國股市在周末假期後恢復交易，中國股市適逢五一長假仍處於休市。

香港股市今天盤初的漲勢在尾盤收斂，終場以小紅作收。東京股市則震蕩微幅收高。日本股��3日起將因國定假日休��3天。

日股基準日經指數今天收盤微漲0.1%，來到29157.95點。港股恆生指數小漲0.2%，收19933.81點。

至於亞洲其他股市，首爾、台北、吉隆坡、新加坡、威靈頓和馬尼拉股市都上漲，雪梨、雅加達和曼谷股市則下跌。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）

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