歐元區通膨率連5降後回升 歐洲央行升息機率提高

（法新社布魯塞爾2日電） 歐元區通貨膨脹率經過5個月連續下降後，4月意外反彈，使得歐洲中央銀行（ECB）升息的機率提高。但調查顯示，歐元區銀行業第一季已以10多年來最快速度緊縮放款條件。

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歐盟統計局（Eurostat）今天公布，與去年同期相較，歐元區消費者物價指數（CPI）漲幅由3月的6.9%上升至4月的7%。其中能源價格在3月下滑0.9%後，4月轉為上漲2.5%。

不過，先前持續上漲、為歐洲家庭帶來生活壓力的飲食價格，漲幅則由3月的15.5%放緩為4月的13.6%。

去除波動的糧食與能源價格後，歐元區核心消費者物價指數漲幅則由2月的5.7%略降至5.6%。

自從俄羅斯去年2月對烏克蘭發動全面侵略後，歐元區能源價格大漲。目前區域整體通膨率仍遠高於央行的目標2%。分析師預期，歐洲央行4日召開政策會議時，將再度調高基準利率。

另一方面，歐洲央行今天公布的調查結果顯示，凈27%的歐元區銀行通報在今年第一季緊縮提供給企業的信貸標準，是2011年歐債危機以來最快的信貸環境緊縮速度。

這反映出歐洲央行自去年7月啟動積極的貨幣緊縮行動以來，以及近期歐美銀行業出現的動蕩，對歐洲信貸環境產生的效應。這項數據也可能使得歐洲央行本周選擇較小的升息幅度。

© 2023 AFP