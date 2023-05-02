澳洲航空任命公司史上首位女性執行長

（法新社雪梨2日電） 澳洲航空（Qantas）今天任命財務長哈德遜（Vanessa Hudson）擔任澳航首位女性執行長，於今年稍晚接替將退休的愛爾蘭裔澳籍現任執行長喬伊斯（Alan Joyce）。

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喬伊斯在擔任澳洲航空執行長15年後，將於今年11月退休；哈德遜在澳航高層則有近30年資歷。澳航表示，哈德遜將在喬伊斯退休時接任執行長暨董事總經理，在此之前她會繼續擔任財務長。

澳航在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間蒙受巨額虧損，於去年底恢復盈餘。

哈德遜在記者會上表示，她「確知未來將會有許多挑戰」，但她強調，照顧好客戶「絕對是一切業務的核心」。

哈德遜還說，身為一名女性，能夠因為自身在澳航的晉陞，以及讓「其他一些在澳洲和全球各地執掌非常龐大組織的傑出女性」受到關注，她感到「無比自豪」。

在記者會中，喬伊斯稱讚哈德遜是位「傑出的主管」。他還表示：「15年前，我這位愛爾蘭同性戀男子被任命為澳航執行長，讓澳洲受到讚揚。如今我們有了首位（澳航）女執行長。」

不過，澳航在喬伊斯任內，於疫情高峰期間為了控製成本，而讓數以千計員工待職或遭到解僱，因此受到工會領袖的嚴厲批評。

哈德遜則表示，她期待與工會會面，及「發展具建設性的關係」。

© 2023 AFP