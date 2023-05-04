德國4月新車銷量再度攀升 電動車買氣仍靠政府推

（法新社柏林4日電） 根據今天公布的官方數據，德國新車銷售在4月延續復蘇趨勢，這是汽車製造業持續擺脫惱人供應鏈問題的最新跡象。但德國電動車銷量仍明顯仰賴政府提供支援。

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德國聯邦交通管理局（KBA）公布，歐洲最大經濟體德國4月總計有20萬2947輛新車註冊，較去年同月成長12.6%。

德國新車銷量繼2月溫和年增2.8%後，3月增幅一舉達到16.6%，4月再現相似強勁成長力道。

安永聯合會計師事務所（EY）德國分所分析師佛斯（Peter Fuss）表示，德國車市經歷年初受限制的表現後，「如今呈現持續揚升趨勢」。

佛斯指出，造成汽車製造放緩的半導體短缺問題正在改善，車廠如今加快腳步生產更多新車，來消化囤積的訂單。

數據還顯示，德國4月全電動車銷量較一年前成長34.1%，達到2萬9740輛。但這個數字依舊遠低於去年12月創造的10萬輛，因為當時德國買家搶在政府補助截止前購車。

插電式混合動力車4月在德國銷量則大跌45.7%，僅有1萬1787輛新車註冊，反映當地消費者對這類車種的興趣越來越低。

佛斯表示，德國的電動車銷售仍要靠打折和政府支持來刺激。他提醒說，德國的電動車市場必須加強靠自身站穩腳步，但銷量若要出現顯着成長，還要花點時間才能實現。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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