美國銀行業憂慮再起 亞股漲跌互見

（法新社香港5日電） 受到美國股市昨天收盤挫低影響，亞洲股市今天走勢分歧。利空來自美國又有一家地區型銀行傳出問題，引發類股大跌，以及美國聯邦準備理事會（Fed）3日再度升息1碼。

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近期美國已有3家中型銀行倒閉，同型的西太平洋銀行公司（PacWest Bancorp）又遭媒體踢爆正在考慮出售或其他增資措施，使得投資人對於銀行業體質的疑慮再起。

西太平洋銀行公司股價昨天應聲暴跌50.6%，同業西部聯盟銀行（Western Alliance）和第一地平線銀行（First Horizon）股價也分別大跌38.5%和33.6%。

儘管西太平洋銀行公司尋求安撫投資人，表示其並未出現「異於常態擠兌」，持有的「現金與可取得流動性依舊穩固」，但股價依舊狂瀉。不過在盤後交易時間，西太平洋銀行公司股價強勁反彈14.5%，西部聯盟銀行與第一地平線銀行股價也分別翻漲近10%和近6%。

投資人如今揣測，美國銀行業的連串危機，是否會說服聯準會比原定計畫提前開始調降利率。

亞股方面，香港股市今天在科技與地產類股領漲下，收盤上揚0.5%。但上海股市收低近0.5%，賣壓源於投資人擔憂經濟復蘇不均，且企業財報表現差強人意。

雪梨、台北、馬尼拉和吉隆坡股市今天收高，威靈頓、新加坡、雅加達和孟買股市則收跌。東京與首爾股市皆因國定假日休市。

© 2023 AFP