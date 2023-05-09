投資人等待美國通膨數據 亞股跌多漲少

（法新社香港9日電） 中國公布的最新貿易數據有好有壞，暗示這個全球第2大經濟體的復蘇仍需時間；同時間投資人觀望本周稍晚將公布的美國最新通貨膨脹數據，亞洲股市今天收盤跌多漲少。

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儘管亞股在本周一開場表現強健，但上周美國銀行業再度出現動蕩、重創金融類股，股市交易場上仍留存許多不安情緒。

2個月前才有3家美國地區型銀行倒閉，且瑞士第2大銀行瑞士信貸（Credit Suisse）遭到國內較大對手瑞士銀行（UBS）收購；上周美國又發生陷入困境的第一共和銀行（First Republic Bank）出售給摩根大通（JPMorgan Chase），引發銀行類股震蕩再起。

不過，儘管外界密切關注的美國聯邦準備理事會（Fed）銀行業調查報告顯示，業者在今年開頭的幾個月間緊縮放款標準，並預期一整年持續如此；但分析師指出，調查結果未如預期糟糕。

投資人目光焦點如今擺在明天將公布的美國4月消費者物價指數（CPI）及後一天將出爐的躉售物價指數。近幾個月因美國通膨數據降溫，加上銀行業爆發危機，令市場燃起希望認為聯準會很快將停手貨幣緊縮，甚至到今年底時開始降息。

香港股市今天收盤重挫2.1%，上海股市也挫低1.1%。因中國公布，4月出口額較一年前成長幅度雖優於預期，但較3月放緩；4月進口額銳減程度更是遠高於預期。

雪梨、首爾、新加坡和威靈頓股市也都收低。但東京股市收漲1.0%，台北、雅加達和曼谷股市同樣收紅。

© 2023 AFP