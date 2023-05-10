（法新社香港10日電） 在市場壟罩在華府舉債上限爭議、以及銀行業不確定性等陰影的情況下，投資人靜待美國公布最新通膨數據，亞洲股市今天多延續跌勢。

廣告 繼續瀏覽後續

在美國聯邦準備理事會（Fed）上周升息，以及美國最新就業數據超乎預估之後，市場目光轉向今天稍後將出爐的美國4月消費者物價指數（CPI）。

聯準會雖暗示持續的緊縮循環可能將暫停，但觀察家提醒，任何通膨再起的跡象將對決策官員造成繼續升息的壓力。

美國這個全球最大經濟體雖仍展現韌性，但數項指標顯示美國經濟放緩，引發經濟可能陷入衰退的疑慮。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「投資人雖持續期待通膨和利率連袂滑降的最佳情況，不過成長也在放緩中。」

「各國中央銀行目前仍緊縮政策，因此風險資產上檔有限。」

華爾街股市本周伊始走勢疲軟，亞洲股市多跟進。

日股基準日經225指數今天收跌0.4%，來到29122.18點。港股恆生指數收跌0.5%，來到19762.20點。上海綜合股價指數收跌1.2%，來到3319.15點。

至於其他亞股，雪梨、首爾和台北股市收跌；曼谷、威靈頓和雅加達股市微漲。新加坡股市則近乎持平作收。

© 2023 AFP